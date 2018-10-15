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Ankara'da aranan 1510 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 17:01 | Son Güncelleme

ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1510 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1510 kişi yakalanırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Eylül 2018 tarihinden 10 Ekim 2018 tarihine kadar Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçesindeki cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde uygulama yaptı. Yapılan uygulamada, 306 bin 814 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 1510 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin 234'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uygulamada ayrıca 46 bin 874 otomobil kontrol edilirken, 16'sının çalıntı olduğu tespit edildi. 88 motosiklete ve 550 modifiyeli araca da 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıktan işlem yapıldı.
Bu arada uygulamalarda 48 adet ruhsatsız tabanca, 22 belgesiz tüfek, 82 kurusıkı tabanca, 58 kesici ve delici alet, 884 değişik çapta fişek, 121 gram uyuşturucu madde, 3 bin 607 uyuşturucu hap ve 1852 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

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