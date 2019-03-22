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Ankara'da aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan F.D., jandarma tarafından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yakalandı.

Ankara'da aranan FETÖ şüphelisi, Malatya'da yakalandı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ANKARA'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan F.D., jandarma tarafından Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yakalandı.
Ankara'da yürütülen terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçlaması ile hakkında yakalama kararı bulunan F.D.'nin Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saklandığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Sürgü Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen ekipler, F.D.'yi gözaltına aldı.
F.D., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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