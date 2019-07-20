HABER

Ankara'da asayiş uygulaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 01:11 | Son Güncelleme

Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Başkentte, eğlence mekanlarına yönelik 69 ekip ve 500 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla eğlence mekanlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 500 polisin katılımıyla, Altındağ ilçesi Rüzgarlı Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına asayiş uygulaması yapıldı.

Denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda ruhsatsız işyeri de kapatıldı. Vatandaşların kimliğini sorgulayan ekipler, çeşitli suçlardan aranan kişileri gözaltına aldı.

Doğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarrufluDoğalgaza alternatif mi bulundu: Yüzde 55 daha tasarruflu
Şehit Binbaşı Akkuş, memleketi Samsun'a uğurlandıŞehit Binbaşı Akkuş, memleketi Samsun'a uğurlandı
Esenyurt'ta yer tartışması kavgaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralıEsenyurt'ta yer tartışması kavgaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz Ankara'da asayiş uygulaması Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'yi yeni golcüsü uçurdu

F.Bahçe'yi yeni golcüsü uçurdu

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri! Helikopter de destek verdi

Şüpheli araçlar durduruldu, aramalar yapıldı!

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Dehşet anları kamerada! Ev böyle yıkıldı

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.