Ankara'da aynı yerde çifte kaza dehşeti kamerada

ANKARA'da kaza yaptığı hafif ticari aracın çekiciye yüklenmesini bekleyen sürücüye, kontrolden çıkan bir başka otomobil çarptı. Her iki kaza, saniye saniye güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazalar, öğle saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Kale Mahallesi'ndeki Bentderesi Caddesi'nde meydana geldi. Talip Ardinç yönetimindeki 07 LB 421 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün yağmurun da etkisiyle kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki beton bariyere çaptı. Kazada sürücü Ardinç ile birlikte araçta bulunan eşi hafif yaralandı. Eşi hastaneye gönderilen Ardinç, aracın çekiciye yüklenmesi için yaklaşık 2 saat olay yerinde bekledi. ÇARPMANIN ETKİSİYLE KALDIRIMA SAVRULDU Bu sırada başka bir otomobilin sürücüsü de aynı yerde yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 ZİJ 59 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çekicinin yanında bekleyen Talip Ardinç'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan Ardinç, yol kenarındaki marketin buzdolabına çarptı. Kazalar, saniye saniye güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Olay yerine çağrılan 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürülen Ardinç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı. 'BEN KAÇTIM, O KAÇAMADI' Kaza sırasında Ardinç'in yanında bulunan oto tamircisi Erdinç Dalmış, Trafik kazası geçiren araç sahibi, aracını kurtarıcıya yükletirken başka bir otomobil geldi. Bu sırada ben kaçtım ama arkadaş kaçamadı. Sürekli kaza oluyor burada, bıktık artık. Bu yola bir çare bulunmasını istiyoruz. Yol kenarlarında çukurlar var, araç tekerleri çukura girince araba fırlıyor. Buraya artık bir şey yapılması lazım. Ben kendimi zor kurtardım. Yaralının durumu ağırdı dedi. Görüntü Dökümü -Kaza anı güvenlik kamerası -Kaza anında olay yerinde bulunan Erdinç Dalmış ile röp -Kaza yerinden görüntüler -Detaylar Haber-KameraGökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAMANKARA, (DHA)-

