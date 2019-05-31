Ankara'da bayram öncesi gıda denetimi

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi şeker, baklava, lokum, çikolata ve unlu mamül imalathaneleri ile pastanelerde denetim yaptı. Eksiklik tespit edilen iş yerleri için tutanak tutulan denetimlerde çalışanlar ve iş yeri sahipleri uyarıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Ramazan ayında 6 bin 500 işletmeyi denetlediklerini, 80'in üzerinde işletmeye para cezası uyguladıklarını söyledi. Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli yaklaşık 260 gıda kontrolörü, Ramazan Bayramı öncesinde tüketimi artan gıdaların satıldığı iş yerlerine yönelik denetim yaptı. Ankara'nın tüm ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde unlu mamuller, tatlı ve şeker üretimi ile satışı yapan yerler kontrol edildi. Hijyen ve temizlik koşulları incelenerek, ürünlerin son tüketim tarihleri ile içerdikleri katkı maddeleri ve taklit tağşiş olup olmadıkları denetlendi. Bazı gıdalardan alınan numuneler, laboratuvar incelemesine gönderildi. Tespit edilen eksikliklerle ilgili tutanak tutuldu ve bu eksikliklerin giderilmesi için işyeri sahiplerine süre verildi. 'BAYRAM ÖNCESİ DENETİMLER ARTTI' Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, 2019 yılı Mayıs ayı sonu itibarıyla, 32 bin civarında denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Yıl sonuna kadar hedeflerinin 70 bin denetim gerçekleştirmek olduğunu kaydeden Korkmaz, "Ramazan Bayramı yaklaştığı için lokum, şekerleme, tatlı, baklava gibi ürün gruplarında tüketim daha da yoğunlaşıyor. 81 ilimizde bayram süresince yoğunlaştırılmış bir denetim gerçekleştireceğiz. Bayramda tüketimi artan ürün gruplarında, lokumda şeker oranı ve boya katkı maddesinin olup olmadığı, tatlıların içerisinde kullanılan hammaddelerin olup olmadığı, özellikle fıstık, ceviz gibi hem içerik anlamında hem de taklit tağşiş olabilecek ürün gruplarında gerekli denetimleri yapacağız. Numuneler alınacak ve bu numuneler laboratuvarlarda analiz edilecek, analiz sonuçlarına göre de işletmeler hakkında gerekli değerlendirmeler ve işlemler yapılacaktır" diye konuştu. '6 BİN 500 İŞLETMEYİ DENETLEDİK' Ramazan ayı boyunca Ankara’da 6 bin 500 civarında işletmede denetim yaptıklarını hatırlatan Korkmaz, "Bu denetimlerde 500 tane olumsuzluk tespit ettik. Bu işletmelerin bir kısmına giderilebilecek eksikliklerle ilgili süre verdik. Bir kısmı gerekli düzenlemeleri yaptı. Ancak tüm uyarılara rağmen gerekli düzetmeleri yapmayan 80’in üzerinde iş yerine de gerekli para cezaları uygulandı. Ankara’da 250’nin üzerinde gıda kontrol görevlisi tek tek imalat noktalarında denetim yapıyorlar. Vatandaşımızın ürün alırken özellikle işletme kayıt belgesi olan işletmelerden ürün alması son derece önemlidir" dedi.

