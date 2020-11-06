Ankara'da Biden hazırlığı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçları belirsizliğini korurken demokratların adayı Joe Biden'ın Donald Trump karşısında tahminlere göre önde olması gözleri Biden'ın olası başkanlığında Ankara-Washington ilişkilerinin geleceğine çevirdi.

Trump'ın dört yıllık başkanlığı boyunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la kurduğu "yakın ilişki” ve yürüttüğü "kişisel diplomasi”ye, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla ne olacağının yüksek sesle sorulduğu siyaset ve diplomasi kulislerinde Biden'ın olası başkanlığına Ankara'nın ne tür hazırlıklar yaptığı da konuşuluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de seçimleri Biden'ın önde götürdüğü saatlerde gazetecilerin soruları üzerine Ankara'nın seçimleri nasıl izlediğini ve yeni dönemde ikili ilişkilerin nasıl olması gerektiğine ilişkin öngörülerini dile getirdi.

Çavuşoğlu; demokratlarla cumhuriyetçilerin oylarının birbirine çok yakın olmasından ötürü "ABD'nin ikiye bölündüğü” yorumlarına gönderme yaparak "Hiçbir ülkenin böyle bölünmesini, toplum içinde bölünme olmasını istemeyiz. Seçimlerin sonuçlanmasına çok az sayıda eyalet kaldı. Sonuçların açıklanmasının bir iki gün daha alacağını düşünüyoruz. Oy sayma işleminin de demokratik ve şeffaf şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların itirazları var” diye konuştu.