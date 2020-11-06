HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da Biden hazırlığı

Ankara'da Biden hazırlığı

06.11.2020 18:25 | Son Güncelleme

ABD seçimlerini yakından izleyen Ankara, demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık ipini göğüsleme ihtimaline karşı tüm hazırlıkların tamam olduğu sinyalini veriyor.

Ankara'da Biden hazırlığı

ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçları belirsizliğini korurken demokratların adayı Joe Biden'ın Donald Trump karşısında tahminlere göre önde olması gözleri Biden'ın olası başkanlığında Ankara-Washington ilişkilerinin geleceğine çevirdi.

Trump'ın dört yıllık başkanlığı boyunca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la kurduğu "yakın ilişki” ve yürüttüğü "kişisel diplomasi”ye, Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla ne olacağının yüksek sesle sorulduğu siyaset ve diplomasi kulislerinde Biden'ın olası başkanlığına Ankara'nın ne tür hazırlıklar yaptığı da konuşuluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de seçimleri Biden'ın önde götürdüğü saatlerde gazetecilerin soruları üzerine Ankara'nın seçimleri nasıl izlediğini ve yeni dönemde ikili ilişkilerin nasıl olması gerektiğine ilişkin öngörülerini dile getirdi.

Çavuşoğlu; demokratlarla cumhuriyetçilerin oylarının birbirine çok yakın olmasından ötürü "ABD'nin ikiye bölündüğü” yorumlarına gönderme yaparak "Hiçbir ülkenin böyle bölünmesini, toplum içinde bölünme olmasını istemeyiz. Seçimlerin sonuçlanmasına çok az sayıda eyalet kaldı. Sonuçların açıklanmasının bir iki gün daha alacağını düşünüyoruz. Oy sayma işleminin de demokratik ve şeffaf şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların itirazları var” diye konuştu.

Dostluğa rağmen ilişkiler kırılgan

Seçim sonuçlarına herkesin saygı duyması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD'li demokrat ve cumhuriyetçilerle çalıştığını, ikili ilişkileri de "partiler üstü gördüklerini” dile getirdi. Trump ile Erdoğan arasındaki yakın ilişkiyi hatırlatan Çavuşoğlu'nun "Kişilerin dış politika ya da Türkiye'ye katkısı ya da zararı oluyor mu, olabilir. Trump ile cumhurbaşkanımız arasındaki dostluk, zor anlarda işe yaradı” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Trump'ın yakın olduğu liderler arasında gösterilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dört yıldır Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze sisteminden, 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olarak gösterilen Fethullah Gülen'in iadesine, Suriye'de yeni siyasi sürecin kurulmasından, ABD'deki Halkbank davasına kadar ikili ilişkilerdeki kritik konuları Trump'la özel olarak görüşmesiyle hatırlanıyor.

Ancak Trump, "yakın dostluk ve ilişkisine” karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ekonomini mahvederim” sözleriyle bu ilişkinin ne kadar kırılgan olduğunu göstermişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın ABD'de seçimi kim kazanırsa kazansın ikili ilişkileri geliştirmek adına "samimi adımlar” atmak ve bunlara "samimiyetle karşılık almak” istediklerine de dikkat çekerek bir şekilde Biden'ın olası başkanlığına da hazır oldukları mesajını verdi.

DW/HK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Vali, 'Vaka sayımız artıyor' dedi ve uyardıVali, 'Vaka sayımız artıyor' dedi ve uyardı
34 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!34 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
En Çok Okunan Haberler
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Mezarı başında cinayeti itiraf etmişti,ifadesi ortaya çıktı
Mezarı başında cinayeti itiraf etmişti,ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan koronavirüs uyarısı: Vaka sayımız artıyor
Vali, 'Vaka sayımız artıyor' dedi ve uyardı
Akıncı Üssü davası karar için ertelendi
Akıncı Üssü davasında flaş gelişme!
Adana'da inanılmaz görüntü! Kamyonetin üzerine düştü
İnanılmaz görüntü! Kamyonetin üzerine düştü
AFAD deprem bağışı hesap numaralarını duyurdu! AFAD deprem bağış hesabı nedir? İzmir deprem yardımı nasıl yapılır?
İşte AFAD deprem bağışı hesap numaraları!
İndirimi duyan markete akın etti! Koronavirüs unutuldu
Haberi duyan akın etti! Koronavirüs unutuldu
Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.