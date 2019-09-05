HABER

Ankara’da bin 419 okula “Beyaz Bayrak” sertifikası

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.09.2019 14:48 | Son Güncelleme

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Beyaz Bayrak Projesi” ve “Beslenme Dostu Okul Programı” kapsamında; temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan okullar için tören düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Beyaz Bayrak Projesi” ve “Beslenme Dostu Okul Programı” kapsamında; temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan okullar için tören düzenlendi. Bu yıl yürütülen çalışmalar neticesinde bin 419 okul “Beyaz Bayrak”, bin 88 okul da “Beslenme Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazandı.
Törende konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, yürüttükleri “Beyaz Bayrak Projesi” ile amaçlarının okullarda temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturmak olduğunu belirtti.
Çağın büyük bir sorunu olan obeziteyle ilgili önlem alınması mantığıyla da “Beslenme Dostu Okul” projesini yürüttüklerini belirten Gülüm, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Bu öğretim yılında Ankara’da bulunan okullarımızın yüzde 75’i beyaz bayraklı, yüzde 50’si de beslenme dostu okul olarak öğretim yılına başlayacaktır” diye konuştu.
Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara da, yaptığımız çalışmalarla daha sonraki nesilleri de kurtarmaya gayret ettiklerini söyleyerek, “ Onun için bizim bu çalışmalarımız çok kıymetli diye düşünüyorum. Biz neslimizi ve budan sonraki nesilleri koruma gayreti içinde olacağız. Çocuklarımızın ruh sağlığını ve beden sağlığını korumak bizlerin en büyük görevidir” şeklinde konuştu.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise çocukların ruh ve beden sağlığını korumak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve beslenme konusunda öğrencileri teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2006 yılından beri “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi” yürütüldüğünü kaydetti.
Bu protokol kapsamında Ankara’da 2017-2018 yılında beyaz bayrak sertifikalı okul sayısının bin 109 iken 2018-2019 yılında 2 bin 545’e yükseldiğini söyleyen Akpınar, “Dolayısıyla ilimizde ‘Beyaz Bayrak’ sertifikalı okul sayısı yüzde 33’ten yüzde 82’ye yükselmiştir. İlimizde 2017-2018 yıllında ’Beslenme Dostu Okul’ sertifikalı okul sayısı 320 iken 2018-2019 yılında bin 408’e yükselmiştir” ifadelerini kullandı.

PARTNER Tok kalmak için yapılması gerekenler Tok kalmak için yapılması gerekenler
Uzman psikolog: Rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez (2)Uzman psikolog: Rutinler hayatımızı sıkıcı hale getirmez (2)
Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde bu uyarılara dikkatYeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde bu uyarılara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Milyonca memuru ilgilendiren düzenleme

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Burun dolgusu hakkında bilmeniz gerekenler

Mersin'de görülen yüksek neme ilişkin dikkat çeken uyarı!

O ilimiz için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.