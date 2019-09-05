Ankara’da bin 419 okula “Beyaz Bayrak” sertifikası

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Beyaz Bayrak Projesi” ve “Beslenme Dostu Okul Programı” kapsamında; temizlik, hijyen ve sağlıklı beslenme şartlarını yerine getirerek sertifika almaya hak kazanan okullar için tören düzenlendi. Bu yıl yürütülen çalışmalar neticesinde bin 419 okul “Beyaz Bayrak”, bin 88 okul da “Beslenme Dostu Okul” sertifikası almaya hak kazandı.

Törende konuşan Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, yürüttükleri “Beyaz Bayrak Projesi” ile amaçlarının okullarda temiz, sağlıklı ve hijyenik bir ortam oluşturmak olduğunu belirtti.

Çağın büyük bir sorunu olan obeziteyle ilgili önlem alınması mantığıyla da “Beslenme Dostu Okul” projesini yürüttüklerini belirten Gülüm, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Bu öğretim yılında Ankara’da bulunan okullarımızın yüzde 75’i beyaz bayraklı, yüzde 50’si de beslenme dostu okul olarak öğretim yılına başlayacaktır” diye konuştu.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara da, yaptığımız çalışmalarla daha sonraki nesilleri de kurtarmaya gayret ettiklerini söyleyerek, “ Onun için bizim bu çalışmalarımız çok kıymetli diye düşünüyorum. Biz neslimizi ve budan sonraki nesilleri koruma gayreti içinde olacağız. Çocuklarımızın ruh sağlığını ve beden sağlığını korumak bizlerin en büyük görevidir” şeklinde konuştu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise çocukların ruh ve beden sağlığını korumak, yaşam kalitelerini yükseltmek ve beslenme konusunda öğrencileri teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2006 yılından beri “Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Projesi” yürütüldüğünü kaydetti.

Bu protokol kapsamında Ankara’da 2017-2018 yılında beyaz bayrak sertifikalı okul sayısının bin 109 iken 2018-2019 yılında 2 bin 545’e yükseldiğini söyleyen Akpınar, “Dolayısıyla ilimizde ‘Beyaz Bayrak’ sertifikalı okul sayısı yüzde 33’ten yüzde 82’ye yükselmiştir. İlimizde 2017-2018 yıllında ’Beslenme Dostu Okul’ sertifikalı okul sayısı 320 iken 2018-2019 yılında bin 408’e yükselmiştir” ifadelerini kullandı.



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