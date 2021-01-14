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Ankara’da bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

14.01.2021 09:05 | Son Güncelleme:
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Ankara’da bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki takibe aldıkları H.Ö.K.

Ankara’da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki takibe aldıkları H.Ö.K. ile E.A’yı uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında bin 300 adet uyuşturucu hap ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden uyuşturucu ticareti yapan E.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler, Tepebaşı Mahallesi’nde de U.K. ile Y.B’yi uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların üst aramalarında 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara’da bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

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