Ankara'da, Bin Çocuk Korosu'ndan '10'uncu Yıl Büyük Konseri'

'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ KINIYORUZ'

Atatürk'ün, devrimlerini kurumlara ya da devlete değil, halka, millete, çocuklara, kadınlara ve gençlere emanet ettiğini kaydeden Taşdelen, "Çankaya olarak biz de buradan söz veriyoruz. Her zaman ve her koşulda Mustafa Kemal’in izinden yürüyeceğiz. Onun devrimlerinden, Cumhuriyetin değerlerinden, vatanın bölünmez bütünlüğünden, ulusun egemenliğinden ve çocuklarımızın geleceğini hazırlamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki hiçbir güç bu ülkeyi bölmeye yetmeyecek. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. Terörün adı ne olursa olsun, ister PKK olsun, ister FETÖ olsun, adı ne olursa olsun hiç kimsenin gücü bu ülkeyi bölmeye yetmeyecektir. Herkes şunu bilsin, 82 milyon Türk yurttaşı olarak her zaman haykırdık, haykıracağız. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye konuştu.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ SONSUZA KADAR YAŞAYACAKTIR'

CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Levent Gök ise miniklere yaptığı konuşmada "Sizler bu ülkeyi kuran Mustafa Kemal Atatürk’ü biliyorsunuz. Bu çocuklarımızın gözlerine baktığımda, Mustafa Kemal’in gözlerindeki gibi mavi gözleri, çakmak çakmak gözleri görüyorum. İşte bu çocuklar, arkamızda olduğu zaman sevgili Atam Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir zaman endişe etme, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.