Ankara'da bir AVM'de şaşırtan manzara! iPhone 15 için sabah erkenden sıraya girdiler

Meraklılarının iple çektiği iPhone 15 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bugün satışa sunulacak olan yeni model için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Ankara'daki bir AVM'den geldiği belirtilen görüntüler şaşkına çevirdi.