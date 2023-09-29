Ankara'da bir AVM'de şaşırtan manzara! iPhone 15 için sabah erkenden sıraya girdiler
Mynet Haber
55 dakika önce
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Meraklılarının iple çektiği iPhone 15 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Bugün satışa sunulacak olan yeni model için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girdi. Ankara'daki bir AVM'den geldiği belirtilen görüntüler şaşkına çevirdi.
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