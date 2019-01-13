HABER

Ankara'da bir binanın çatı katında yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Saat 16.00 sıralarında Etimesgut Piyade Mahallesi 1681'inci cadde üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın dubleks ev olarak kullanılan çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı anda çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler kısa sürede çatı katını tamamen kapladı. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartmanda ve çevrede paniğe neden olan yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası söndürüldü. Yangın sonrası binanın çatı kısmında büyük hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangın anı (cep. telefonu)

-Apartmandan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-detay

Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA,(DHA)

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Yüksekova'da tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldıYüksekova'da tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 10 yaralıGÜNCELLEME - Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü, 10 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Yıldız golcü Süper Lig'de!

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Törene damga vuran diyalog! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın renkli görüntüleri! Kızak kaydı, kartopu oynadı

Kızak kaydı, kartopu oynadı! Eski Bakan alkış topladı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

Hastanede skandal olay! Sapık suçüstü yakalandı

İstanbul'daki patlama görüntüleri incelendi... DHKP-C bombacısı yakalandı!

İstanbul'da DHKP-C'nin bombacısı yakalandı!

Diyarbakır'daki vahşetin altından yasak aşk çıktı!

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.