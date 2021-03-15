Ankara’da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı

Başkent’te sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçakçılık suçunda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda bulunan 13 milyon 191 bin 560 adet makaron, 6 bin 915 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 320 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 520 litre kaçak/sahte alkollü içki, 495 kilogram tütün, 226 adet bandrol ve 57 adet cep telefonu ile 2 adet soğutma cihazına da polis ekipleri tarafından el konuldu.

