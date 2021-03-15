HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı

Ankara’da bir haftada kaçakçılık suçundan 50 kişi gözaltına alındı

15.03.2021 15:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent’te sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçakçılık suçunda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Başkent’te sigara, tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, kaçakçılık suçunda kullanılan çok sayıda malzemeye de el konuldu.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8-14 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonda 50 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda bulunan 13 milyon 191 bin 560 adet makaron, 6 bin 915 litre kaçak akaryakıt, 4 bin 320 adet muhtelif/elektronik eşya, bin 520 litre kaçak/sahte alkollü içki, 495 kilogram tütün, 226 adet bandrol ve 57 adet cep telefonu ile 2 adet soğutma cihazına da polis ekipleri tarafından el konuldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

En Çok Okunan Haberler

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Erkek olduğu iddia edildi! Açıklaması...

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Vaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyor

Vaka artışları sonrası flaş iddia: Hafta sonu kısıtlaması geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk! Giriş-çıkışlar kapatıldı

18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri, mesajları ve sözleri

18 Mart Çanakkale zaferi şiirleri

'Mahalleyi uçuracağım' demişti, şimdi de tırpanla saldırdı!

'Mahalleyi uçuracağım' demişti, şimdi de tırpanla saldırdı!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve izin saatleri değişti mi? Yaşlılar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?

Yaşlılar ve gençler ne zaman sokağa çıkacak?

İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı? İstanbul’da pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?

İstanbul’da hafta sonu yasağı kalktı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.