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Ankara’da bir kişi eşini parkta oynayan çocuğunun gözü önünde silahla vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 17:00 | Son Güncelleme

Ankara’da kendisinden boşanmak isteyen eşini parkta çocukları gözü önünde silahla vuran saldırgan, polis tarafından yakalandı.Olay, önceki gün akşam 18.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 542 Sokakta meydana geldi.

Ankara’da kendisinden boşanmak isteyen eşini parkta çocukları gözü önünde silahla vuran saldırgan, polis tarafından yakalandı.
Olay, önceki gün akşam 18.00 sıralarında Ankara’nın Mamak ilçesi General Zeki Doğan Mahallesi 542 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, E.C isimli kadın, 10 yıllık eşi İ.C.’nin kendisini 5 ay önce çalışmakta olduğu işyerindeki bir kadınla aldattığını öğrendi. Bu olaydan dolayı araları açılan E.C., 20 gün önce baba evine geri döndü. Olay günü saat 18.00 civarlarında kızını parka getiren E.C. isimli kadın, eşi İ.C.’nin araç ile parka geldiğini gördü. Parkta çocuğunu oynatan eşinin yanına giden adam, "Bana bunu yapmayacaktın" diyerek belinden silah çıkarıp E.C.’nin önce sağ bacağına sıktı, sonra bir kere ateş etti ancak bu sefer isabet etmedi. Ardından üçüncü kez sıkınca sol bacağını vurdu. İ.C., saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Sağlık ekipleri ise kadını hastaneye kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi gözaltına alırken, E.C.’nin olaydan öncesi kocası hakkında uzaklaştırma kararı verilmesini istediği öğrenildi.
Olayın görgü tanıklarından bir kadın, “Kadın çocuğunu parkta sallıyordu. Dizlerinden yaralandı. O anda ben bayılmışım komşular beni ayılttı" dedi.
Parkın karşısında bulunan binada ikamet eden bir başka vatandaş ise “Ben 3 ses torpil sessi duydum zannettim. Sonra bağırış çağırış olunca ben de evden çıktım parka koştum. Kadın bacağından vurulmuş, müdahale etmeye çalıştık. Ambulansı aradık ve polisler geldi bizi oradan uzaklaştırdılar. Yanında da küçük bir çocuk vardı. Çocuğu ’annenin ayağı burkuldu’ diye kandırıyorlardı. Çok acı bir durumdu. Kadına şiddetin artık önlenmesini istiyorum. Devletimizden artık caydırıcı ceza bekliyorum. Vuran arkadaş hapishaneye girecek ’yok pişmanım’ diyecek sonra serbest bırakılacak. Caydırıcı cezalar olursa bu tip olayların önüne geçebiliriz” ifadelerini kullandı.

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