Ankara'da 'bisiklet yolu' yapım çalışmaları tamamlanıyor

'BİZ DE EN AZ VATANDAŞLAR KADAR ÇOK HEYECANLIYIZ'

Hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların hızlanması talimatını veren Başkan Mansur Yavaş, parkta hiç plastik malzeme kullanmadıklarını kaydetti. Ankara'da bisikletin hayatın bir parçası haline geleceğini söyleyen ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini ifade eden Başkan Mansur Yavaş, "Biz de en az vatandaşlar kadar çok heyecanlıyız. Daha yeni park içine 2 bin 500 metrelik bir bisiklet yolu yaptık. Atıl olan bir parkı yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bisiklet kullananlar hemen parka geldiler. Özellikle çocuklar için çok güvenli ve keyifli oluyor. Bu güzel anlara tanık olmakta bizi mutlu ediyor" dedi.

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ANKARA, (DHA)

