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Ankara'da 'bisiklet yolu' yapım çalışmaları tamamlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 13:01 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen '30 Ağustos Zafer Parkı' içindeki bisiklet yolu yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.  Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Bisiklet Yolları Projesi' kapsamında kentin farklı noktalarında bisiklet yolları açılarak hizmete girmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen '30 Ağustos Zafer Parkı' içindeki bisiklet yolu yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.

Büyükşehir Belediyesi'nin, 'Bisiklet Yolları Projesi' kapsamında kentin farklı noktalarında bisiklet yolları açılarak hizmete girmeye başladı. Proje kapsamında Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) yanında Başkentlilerin kullanımına sunulan '30 Ağustos Zafer Parkı' içerisinde 2 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolunun yapımı gerçekleştirildi. AŞTİ'nin yanındaki Zafer Parkı’nda Başkentliler, yeşillikler arasında güvenli ve huzurlu bir şekilde keyifle pedal çevirebilecek.

BİSİKLET YOLU'NA MAVİ RENK

Modern bisiklet yollarını kente kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çağdaş ve çevreci bir ulaşım aracı olan 'Bisiklet Yolları Projesi'ni de 5 üniversite ile ortaklaşa hayata geçiriyor. İlk defa Ankara'da park içerisine bisiklet yolu yapan Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolunun daha görünebilir olabilmesi için mavi rengi kullanıyor.

'BİZ DE EN AZ VATANDAŞLAR KADAR ÇOK HEYECANLIYIZ'

Hem insan sağlığı hem de çevre sağlığı için en uygun ulaşım aracı olan bisikletin yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların hızlanması talimatını veren Başkan Mansur Yavaş, parkta hiç plastik malzeme kullanmadıklarını kaydetti. Ankara'da bisikletin hayatın bir parçası haline geleceğini söyleyen ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarını kesintisiz sürdüreceklerini ifade eden Başkan Mansur Yavaş, "Biz de en az vatandaşlar kadar çok heyecanlıyız. Daha yeni park içine 2 bin 500 metrelik bir bisiklet yolu yaptık. Atıl olan bir parkı yenileyerek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bisiklet kullananlar hemen parka geldiler. Özellikle çocuklar için çok güvenli ve keyifli oluyor. Bu güzel anlara tanık olmakta bizi mutlu ediyor" dedi.

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