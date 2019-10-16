Ankara’da bölücü terör örgütüne operasyon: 14 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, şüphelilerden 11’ gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nan yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 11’i yakalanmıştır. Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

