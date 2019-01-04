HABER

Ankara'da boşanma aşamasındaki kişi, doğalgazı açarak intihara kalkıştı, patlama oldu: 2'si polis 5 yaralı (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 20:55 | Son Güncelleme

ANKARA'da, boşanma aşamasında olan ve evindeki doğalgazı açarak intihara kakışan kimliği belirsiz kişiyi ikna çabaları sırasında, patlama meydana geldi. Olayda 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Ankara'da boşanma aşamasındaki kişi, doğalgazı açarak intihara kalkıştı, patlama oldu: 2'si polis 5 yaralı (2) - Yeniden

Muhammet BAYRAM-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, boşanma aşamasında olan ve evindeki doğalgazı açarak intihara kakışan kimliği belirsiz kişiyi ikna çabaları sırasında, patlama meydana geldi. Olayda 2'si polis 5 kişi yaralandı.
Olay, saat 19.35 sıralarında Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu öğrenilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, 1'inci kattaki evinde doğalgazı açarak yaşamına son vermek istedi. Bina sakinlerinin haber vermesiyle polis ekipleri geldi. Polisler, intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada patlama meydana geldi.
5 YARALI
Olaya müdahale eden ekipte görevli 2 polis memuru ve binada bulananlardan 3'ü yaralandı.
Patlama ile birlikte evin camları kırılırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, itfaiyenin merdivenli aracıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Ankara Valiliği'nde yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Kimliği henüz tespit edilemeyen ve boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir şahsın, ikna edilmeye çalışıldığı esnada doğalgazı açarak intihara teşebbüs etmesi neticesi patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre; olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 vatandaşımız patlamadan dolayı yaralanmıştır."

FOTOĞRAFLI

Ankara'da boşanma aşamasındaki kişi, doğalgazı açarak intihara kalkıştı, patlama oldu: 2'si polis 5 yaralı (2) - YenidenAnkara'da boşanma aşamasındaki kişi, doğalgazı açarak intihara kalkıştı, patlama oldu: 2'si polis 5 yaralı (2) - Yeniden

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye çalışanları kurtardıBaşı konserve kutusuna sıkışan kediyi belediye çalışanları kurtardı
Polisin 'dur' ihtarına uymayan cezaevi firarisi, kaza yapınca yakalandıPolisin 'dur' ihtarına uymayan cezaevi firarisi, kaza yapınca yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Kasımpaşa Tobias Heintz'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa Tobias Heintz'ı kadrosuna kattı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

İstanbul'da dehşet! Arabadan inip kadına doğru koştu ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

16 kez yeni yıla giriliyor, şampanya baloncuklara dönüşüyor

Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren cani adliyeye sevk edildi

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

Edirne'de yılbaşı gecesi dehşeti! 10 kişi 1 kişiyi dövdü, bekledi, yine dövdü...

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Yardım gecesinden sonra hayatı değişti! Şimdi herkes yaptıklarına hayran...

O geceden sonra hayatı değişti! Sosyal medyada başladı...

Şanlıurfa'dan korkunç görüntü... 4 çocuk faciadan kıl payı kurtuldu!

Her şey bir anda oldu! Saat 02.00'da kabusu yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.