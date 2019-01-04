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Ankara'da boşanma aşamasındaki kişi, doğalgazı açarak intihara kalkıştı, patlama oldu: 2'si polis 5 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ AĞIR YARALI İntihara kalkışan ve doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Harun Topal, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2'si polis diğer 4 yaralı ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

İNTİHARA TEŞEBBÜS EDEN KİŞİ AĞIR YARALI

İntihara kalkışan ve doğalgaz patlamasında ağır yaralanan Harun Topal, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 2'si polis diğer 4 yaralı ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Pursaklar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Harun Topal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara ve Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin olay yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Kaymakam Kara, “Akşam saatlerinde emniyet birimimize yapılan ihbar sonucunda, bir kişinin intihara teşebbüs durumunda olduğu bilgisi alındı. Polisimizin olay yerine geldiği esnada, intihara kalkışan Harun Topal, doğalgazın patlamasına sebep olacak bir eylemde bulundu. Olayda 2 polisimiz de dahil olmak üzere 5 yaralımız var. İntihara teşebbüs eden kişi ağır yaralı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmamakta. Yaralılar Pursaklar Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bunun dışında olayın meydana geldiği apartman boşaltıldı" dedi.

Belediye Başkanı Selçuk Çetin ise olayın kontrol altına alındığını belirtti.

'3 SOKAK ÖTEDE OTURMAMA RAĞMEN BİNA SALLANDI'

Patlamanın meydana geldiği binada oturan bir kişi ise patlamanın şiddetiyle başından yaralandığı belirtti. Bir başkası da, ''Burada oturan bir arkadaşımız, olayda 3 kişinin yaralandığı söyledi. 3 sokak ötede oturmama rağmen, patlama sırasında bina sallandı'' ifadelerini kullandı.

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