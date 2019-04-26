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Ankara'da Büyükşehir tabelasına 'T.C.' ibaresi yeniden eklendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 12:52 | Son Güncelleme

  Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasına, daha önce çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi, yeniden koyuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tabelasına, daha önce çıkarılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan 'T.C.' ibaresi, yeniden koyuldu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mansur Yavaş, belediyenin tabelasından daha önce çıkarılan 'T.C.' ibaresinin yeniden eklenmesi talimatını verdi. Yavaş'ın talimatı üzerine belediyenin girişinde ve binanın içindeki tabelalara 'T.C.' ibaresi eklendi. Daha önce mavi olan tabeladaki Ankara Büyükşehir Belediyesi yazısı da sarı renkle değiştirildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha önce de TBMM kavşağında bulunan 'Kol Saati Anıtı'nı kaldırtmıştı.

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Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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