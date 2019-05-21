Ankara'da 'ByLock' kullanıcısı 5 öğretmene gözaltı

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 öğretmenden 5'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 9 öğretmenin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edildiği bildirildi. Haklarında gözaltı kararı çıkartılan öğretmenlere yönelik düzenlenen operasyonda 5'inin gözaltına alındığı belirtildi. Diğer öğretmenlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

