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Ankara'da 'ByLock' operasyonu: 10 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 10'u, gözaltına alındı.

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirlenen 21 kişiden 10'u, gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullanıcı olduğu ve örgütte çeşitli görevler üstlendiği tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 10'u, gözaltına alındı. Diğer 11 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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