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Ankara'da ByLock operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 14 öğretmenden 11'i gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 14 öğretmenden 11'i gözaltına alındı.

Başsavcılık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 14 öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri için emniyete getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ

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