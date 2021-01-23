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Ankara’da çaldıkları otomobille ticari taksileri soyan çeteye operasyon

23.01.2021 08:27 | Son Güncelleme:
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Ankara’da çaldıkları otomobille ticari taksileri soyan çeteye operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, çaldıkları otomobille ticari taksileri soyan çeteyi çökertti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, çaldıkları otomobille ticari taksileri soyan çeteyi çökertti. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Keçiören Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, bölgede meydana gelen hırzılık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin çaldıkları otomobil ile ticari taksilerin camlarını kırmak suretiyle para, teyp hırsızlıkları ve mala zarar verme olayları olarak toplam 8 ayrı olaya karıştığını belirleyen ekipler, şüpheli şahıslara yönelik yapılan 35 saatlik kamera çalışmalarında zanlıların kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonda K.K, E.Y ve K.K isimli şahıslar yakalanırken şüpheli E . Y. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara’da çaldıkları otomobille ticari taksileri soyan çeteye operasyon

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