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Ankara’da camiye yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2020 23:28 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir camiye yıldırım düşmesi sonucunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, camide kimsenin olmaması faciayı önledi.
Olay Ankara’nın Çubuk ilçesi meydana geldi. Akşam saatlerinde başlayan etkili yağmur yağışı başladıktan kısa bir süre sonra camiye yıldırım düştü. Yıldırımın düşme sonucunda cami içerisinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken camide bulunan elektronik malzemeler ve tesisat zarar gördü. Camide kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Mahalle Muhtarı Ayhan Şahan, camide kimsenin olmadığı sırada yıldırımın isabet ettiğini, yangının itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldüğünü ifade etti.

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