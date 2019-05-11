HABER

Ankara'da çatı yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 23:51 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ankara'da çatı yangını

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Yangın, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde bulunan beş katlı apartmanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıdan yükselen alevleri fark eden apartman sakinleri, hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da çatı yangını

PARTNERBirlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince...
Komando birlikleri Suriye’ye hareket ettiKomando birlikleri Suriye’ye hareket etti
Akaryakıt tankerinde çıkan yangın korkuttuAkaryakıt tankerinde çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Kezzapla saldırdı savunması 'pes' dedirtti

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Eşi ve çocuğuna yaptıkları kan dondurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Harmandalı oynayan robot Avrupa finallerine taşıdı

Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de korkutan deprem!

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Freni boşalan tuğla yüklü kamyon evin duvarına girdi

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Temizlik yaparken 4'üncü kat penceresinden düşen kadın öldü

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

Kazan hırsızı kameraya yakalandı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.