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Ankara'da çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 00:01 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

ANKARA'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Yangın, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi’nde bulunan beş katlı apartmanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Çatıdan yükselen alevleri fark eden apartman sakinleri, hızla binayı tahliye etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, büyük çapta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
- Yangından görüntü

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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