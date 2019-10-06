HABER

Ankara'da çatı yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

      Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binada hasar oluştu.

Yangın, öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi Şafak Mahallesi 876 sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı katında çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çatıdan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yapılan kontrolde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı anlaşılırken, yangın sırasında kimsenin bulunmadığı binada hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı Ataşehir'de yol çöktü, çukura düşen otomobili vinç çıkardı 
Mardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandıMardin’in Derik ilçesinde paraşütçüler, şehit kaymakam için havalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Milyonluk soruyu bilen Arda Ayten ne kadar vergi verecek?

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD Büyükelçiliği’ne ‘tweet’ tepkisi

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Hıdır Daştan yazdı...Müntehip

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Suriye sınırında hava hareketliliği! Terör örgütünde büyük panik

Almanya Bursa'daki bu olayı konuşuyor! Baba ve bebek aranıyor

Almanya Türkiye'deki bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybetti

Van'dan acı haber! 1 polis hayatını kaybetti

Son dakika! Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Halıcıoğlu'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.