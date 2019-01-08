HABER

Ankara'da çatışma: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.01.2019 02:32 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir benzin istasyonunda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı.

Ankara'da çatışma: 1 yaralı

ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bir benzin istasyonunda iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmanın ardından silahlı kişiler otomobillerle bölgeden uzaklaşırken, olay anında bölgede bulunan bir kişi seken kurşunun isabet etmesiyle yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, saat 00.30 sıralarında Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre benzin istasyonunda park halindeki bir otomobilin önü, bir başka otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen iki kişi park halindeki otomobile giderken bir anda çatışma çıktı. İki grup arasında yaşanan kısa süreli çatışmanın ardından iki grupta otomobille bölgeden uzaklaştı. Görgü tanıkların ifadesine göre çatışan otomobillerden birinin diğer aracı takip ettiği öne sürüldü.
AYAĞINDAN VURULDU
Bu arada olayın yaşandığı benzin istasyonunun bitişinde bulunan oto elektrikçisine otomobilini tamire götüren Yasin Doğukan Güvercin (33), çatışma sırasında seken kurşunlardan birinin ayağına isabet etmesiyle yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan Güvercin, "Aracın tamirini yaptırıyordum burada. Bir ticari araç farlarını kapatıp benzinliğin girişinde başka bir aracın yanına geldi. Sonra iki kişi indi ateş etmeye başladı. Seken mermi çekirdeği benim ayağıma geldi. Allahtan delmedi. Ambulans geldi kontrol ettiler. Daha sonra diğer araç kaçmaya başladı, 3-4 el daha ateş edildi arkasından. Peş peşe gittiler buradan. Biz arabayı tamir için gelmiştik. 5 el ateş ettiler” diye konuştu.
Çatışmanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da çatışma: 1 yaralıAnkara'da çatışma: 1 yaralı

Kapılar bile buz tuttu! Gören tanıyamıyorKapılar bile buz tuttu! Gören tanıyamıyor
Çelikhan’da okullara kar tatiliÇelikhan’da okullara kar tatili
Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (3)Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Sağlık raporlarında yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Bir Litre Gözyaşı dizisinde şok ayrılık!

Bir Litre Gözyaşı dizisinde şok ayrılık!

İşte eğitime kar engeli olan iller

İşte eğitime kar engeli olan iller

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

Ordu'da bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

Bir mahalle korku içinde! 7 yıl sonra yeniden heyelan başladı

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

40 dairelik sitede akılalmaz olay: Bombanın üzerinde yaşadık

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

'Doğumda öldü' denilmişti! 29 yıl sonra büyük şüphe

Uludağ'da aç hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Uludağ'da akılalmaz olay! Aç kalan hayvanlara yemek götürüyordu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.