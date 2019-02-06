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Ankara'da Çayı'nda erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

ANKARA Çayı'nda sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

ANKARA Çayı'nda sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Hipodrom Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait Atık Su Arıtma Tesisleri'nde çalışan bir kişi, Ankara Çayı yatağında hareketsiz yatan kişiyi gördü. ASKİ çalışanı, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekipleri, su çay yatağında kişinin 2 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, cesedin 68 yaşındaki Haydar Ünsal'a ait olduğu belirledi. İnşaat işçisi olduğu belirtilen Ünsal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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