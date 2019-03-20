Ankara'da 'change' operasyonu 5 gözaltı

ANKARA'da, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde getirdikleri araçları 'change' (Motor ve şase numarasını değiştirmek) yaparak sattığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı. Polis, 'change' yapılan13 araç ele geçirdi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sınır Operasyonu' adı verilen operasyonda çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı.
Çete üyelerinin dikkat çekmemek için eski model araçları Türkiye'ye getirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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