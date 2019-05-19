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Ankara'da CHP'den '19 Mayıs' yürüyüşü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 19:19 | Son Güncelleme

ANKARA'da CHP'liler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ulus Meydanı'ndan Anıtkabir'e yürüdü.

Ankara'da CHP'den '19 Mayıs' yürüyüşü

Kaan ULU- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da CHP'liler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Ulus Meydanı'ndan Anıtkabir'e yürüdü.
CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İl Başkanı Rıfkı Güvener ile halk katıldı. Ulus Meydanı'nda toplanan partililer, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktıktan sonra, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis'e, ardında da Anıtkabir'e yürüdü.
Birinci Meclis önünde açıklama yapan İl Başkanı Rıfkı Güvener, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Mayıs 1919'da attığı adımla halkın silkinip ayağa kalkmasına öncülük ettiğini söyleyerek, "4 yıl sürecek sonunda cumhuriyetin kurulmayısla bitecek bir yolun başlangıcına öncülük yaptı. Bugün bizler de 4 yıl sürecek mücadeleyi başlatıyoruz. Bugün 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını, seneye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılını kutlayacağız. Arkasından 1922 yılında son düşmanı denize döktüğümüz İzmir'in kurtuluşunun 100'üncü yılını kutlayacağız ve 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyetimiz'in 100'üncü yılını kutlayacağız'' diye konuştu.
'ONUN BU AZMİ BİZLERE IŞIK OLACAKTIR'
Gamze Taşcıer ise bugünün aynı zamanda kurtuluştan kuruluşa giden bir tarih olduğuna dikkat çekerek ''Dünyada yedi düvele karşı meydan okuyarak, kendisine ölüm fermanları çıkmasına rağmen büyük kararlılık ve azimle Mustafa Kemal'in önderliğinde uzun bir yürüyüşü başlattık. Onun bu azmi bizlere ışık olacaktır. Bizlere düşen de gençlere düşen de onun yaktığı bu ışığı sonsuza kadar cumhuriyetle, demokrasiyle, hukukla korumaktır'' dedi.

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Ankara'da CHP'den '19 Mayıs' yürüyüşüAnkara'da CHP'den '19 Mayıs' yürüyüşüAnkara'da CHP'den '19 Mayıs' yürüyüşüAnkara'da CHP'den '19 Mayıs' yürüyüşü

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