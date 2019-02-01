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Ankara'da çiğ köfteciyi kaçırıp, parasını gasbeden 7 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 17:43 | Son Güncelleme

ANKARA'da yolda yürüyen çiğ köfteci M.İ.'yi zorla araca bindirip para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını gasbeden 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara'da çiğ köfteciyi kaçırıp, parasını gasbeden 7 kişi tutuklandı

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yolda yürüyen çiğ köfteci M.İ.'yi zorla araca bindirip para, cep telefonu ve dizüstü bilgisayarını gasbeden 7 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Olay, geçen 27 Ocak'ta Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde, Gölbaşı Şehir Parkı önünde yürüyen çiğ köfteci M.İ., tanımadığı 2 kişi tarafından zorla araca bindirildi. Araç içindeki 7 kişi tarafından 420 TL'si ile cep telefonu çalınan M.İ., boş arsaya götürüldü, ölümle tehdidiyle birlikte darbedildi. M.İ.'nin üzerindeki anahtarı alıp iş yerine giden şüpheliler, kasada bulunan bir miktar para ile buradaki cep telefonu ile dizüstü bilgisayarını da aldı. Şüpheliler tarafından serbest bırakılan M.İ., polise şikayette bulundu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M.Ç., K.Ç., R.D., Y.G., S.G., M.K. ve M.R.T.'yi Mersin ve Ankara'da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ankara'da çiğ köfteciyi kaçırıp, parasını gasbeden 7 kişi tutuklandı

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