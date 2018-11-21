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Ankara'da çocuğunu hırsızlığa zorlayan baba tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 09:24 | Son Güncelleme

Ankara'da çocuğunu hırsızlığa zorlayan baba tutuklandı

Ankara'da çocuğunu hırsızlığa zorladığı belirlenen baba tutuklandı.

Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Avcılar Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu S.B'nin daha önce belirlediği evlerin önüne otomobille geldiği, camı kırarak 12 yaşındaki oğlu K.B'yi pencereden içeriye sokup hırsızlık yaptırdığını tespit etti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda baba S.B. ve hırsızlık yapmaya zorladığı oğlu evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler kasım ayında 81 olmak üzere son 11 ayda bin 720 hırsızlık zanlısını yakalayarak adli makamlara sevk etti.

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