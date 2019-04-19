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Ankara'da çocuklardan trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:57 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi. Çocuklar, renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte sürücü ve yayalara sorular sordu, doğru yanıt aldıkları kişilere hediye verdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince verilen eğitimleri tamamlayarak 'Trafik Dedektifi' kartlarını alan Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyesi 25 çocuk, görevli polislerle 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda denetime katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, trafik polisleriyle iki ayrı noktada ekip halinde denetim yapan polis üniformalı çocuklar, sürücülere trafik kurallarına ilişkin sorular yöneltti. Çocuklar, soruları doğru yanıtlayanlara çeşitli hediyeler verdi. Öte yandan, yaya trafiğini de denetleyen çocuklar, kent sakinlerine, yeşil ışık yanmadan geçmemeleri, kırmızı ışıkta kaldırımda beklemeleri konusunda anons yaparak uyarılarda bulundu. 'AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR' Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 24'üncü Dönem Başkanı Ceren Hızlı, 24 yıllık meclis olduklarını, 8 komisyon halinde çalıştıklarını söyledi. Önerge sayesinde trafik denetimi yaptıklarını belirten Ceren Hızlı, "Bu etkinlik sayesinde dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Uygulamada, yayaların durması gerektiği yerleri, araç sürücülerinin emniyet kemeri takması gerektiğini aşılıyoruz. Bizler de bu sayede öğrenmeye başlıyoruz. Çünkü, 'ağaç yaşken eğilir.' Bizler de bunun bilincinde olarak, küçük yaştan itibaren eğitime başlıyoruz. Yayaların bu konuda çok bilinçsiz olduğunu düşünüyorum. Tüm uyarılarımıza rağmen bizleri dinlemiyorlar. Sorduğumuz soruların büyük bir kısmını cevaplayamıyorlar. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Fakat biz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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