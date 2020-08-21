Ankara’da Çoklu Baro Başvurusu

Yeni yasanın siyasal tartışmaların dışında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Ali Aydın Akpınar, “Ankara barosuna kayıtlı tüm meslektaşlarımızı baromuza katılmaya davet ediyoruz. Özgürlükçü, demokratik bir üslup geliştireceğiz. Fırsat eşitliği ile her üyemizin aidiyet duygusunu geliştireceğiz. Her üyemiz baromuza ‘Benim barom’ diyecektir” dedi.

Ali Aydın Akpınar, “’Yeni bir baroya ihtiyaç var mı? Yeni bir baroya ihtiyacımız varsa neden var, sorularına cevap arayarak yola çıktık” diyerek başladığı açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bugün avukatlık mesleğini yeniden ele alıp geleceğe taşımak için kurgulama, meslek, meslektaşlarımız, hukuk ve hukukçu adına büyük hayaller kurma zamanıdır. Bugün yeni şeyler söylemenin ve söylenenlerin arkasında durmanın zamanıdır. Bugün avukatlık mesleğine hak ettiği şekilde hizmet etmenin zamanıdır.”

Ankara’da biraraya gelen bazı hukuk fakültesi öğrencileri, avukatlar, akademisyenler ve hukuk dernekleri ikinci baro için Türkiye Barolar Birliği’ne başvurdu. Grup adına Avukat Ali Aydın Akpınar açıklama yaptı.

Temmuz ayında yürürlüğe giren ve büyükşehirlerde çoklu baro sistemi oluşturulmasına izin veren yasa uyarınca bugün Ankara’da ikinci bir baro açılması için resmi başvuruda bulunuldu. Yasanın meclisten geçmesinin ardından bu konudaki ilk adım İstanbul’da atılmıştı.

Ankara’da ikinci baro için biraraya gelen hukukçu, hukuk öğrencisi ve akademisyenlere Adalet Gönüllüleri Derneği, Adilane Derneği, Avukatlar Birliği Derneği, Hukuk ve Değişim Derneği, Hukuk ve Demokrasi Kurumu Derneği, Hukukçu Kadınlar Derneği, Hukukçular Birliği Vakfı, Hukukçular Derneği, Hukuki Araştırmalar Derneği ve Türk Hukuk Enstitüsü Derneği de destek verdi.

Toplantıya katılan avukat Oğuzhan Özgür, “mevcut baro yönetimlerinin tabanı temsil etmediğini söyleyerek tabanın tüm platformlarda temsili sağlanacaktır” görüşünü savundu. Özgür, “Mevcut haliyle İstanbul, Ankara ve İzmir barolarının etkilendiği görülse de tüm barolar bundan faydalanacaktır Anadolu barolarının temsili anlamında çok faydalı olacaktır” dedi.

Bir başka avukat, Hilal Esin ise mevcut baroların beklentileri karşılayamadığını vurguladı. Hilal Esin ayrıca, “Yeni bir düzenleme olunca katkıda bulunmak istedim. Her yeni düzenlemenin ve alternatiflerin olmasının çok seslilik anlamında olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum” dedi.

“7249 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 15 Temmuz 2020’de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasayla avukat sayısının 5 bini aştığı illerde en az 2 bin imzayla, birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. Mevcut avukat sayısına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de birden fazla baro kurulabilir hale geldi.

