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Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 23:55 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulundu

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde çöp konteynerında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Alsancak Mahallesi 2196. Sokak üzerinde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan kişi, çöp konteynerında poşete konulmuş bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bebeği bıraktığı şüphesiyle bir kadını gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da çöp konteynerında bebek cesedi bulundu

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