Ankara'da çöp poşetleri içinde köpek ölüleri bulundu

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ Patili Canları Yaşatma Derneği Başkanı Alper Karmış, hayvanların katledildiğini düşündüklerini söyledi. 2'si pitbull, 1'i rottweiler cinsi toplamda 30 köpek ve 2 kedi ölüsünün bulunduğunu söyleyen Karmış, "Bu manzarayı anlatmak mümkün değil. Arka tarafımızda hepsi komple bir arada yatıyordu. 10-15 günlük bir süre olduğunu tahmin ediyoruz, hayvanlar kurtlanmıştı. Bazıları biraz daha iyi durumdaydı. Biz şimdi fotoğraflarını çektik. Özellikle 2 pitbull ve 1 rottweilerdan yola çıkarak sosyal medyada sahiplerine ulaşabilirsek bunu kimin yaptığına dair de bir fikrimiz olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Çubuk'ta bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yakınında yürüyüş yapan bir grup genç, boş araziye atılan hayvan ölülerini görünce, Çubuk Belediyesi ile hayvan derneklerine haber verdi. Belediye görevlileri, bölgede bazıları çöp torbalarına konulmuş 30 köpek ve 2 kedi ölüsü tespit etti. Hayvan cesetleri, kamyonete konularak götürüldü. Gelen hayvanseverler ve polis ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Köpeklerin bulunduğu alanda bulunan kredi kartı slibi ve kıyafet etiketi polislere teslim edildi.

'ARAŞTIRMA YAPILACAK'

Karmış, hayvanların ölümüyle ilgili inceleme yapılacağına vurgu yaparak, "Üzerinde bir araştırma yapılacak. Boğularak mı öldürüldüler, zehirlendiler mi, ölüm iğnesiyle mi öldürüldüler? Ama tabi biz resmi bilgiye ulaşabilir miyiz, bu bilgi tam doğru olur mu bundan biz de emin değiliz" diye konuştu.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise, "Şu ana kadar Türkiye tarihinde çıkıp da bir vatandaşın 30 tane hayvanı öldürdüğü görülmedi. Bu işin bir kurum tarafından yapıldığını düşünüyorum. Hayvana tecavüz edenlere, katledenlere hapis cezası verilmeli" dedi.

'YASA İSTİYORUZ'

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Ölüm sebeplerinin ne olduğunu, bu cesetlerin buraya kim tarafından atıldığını bilmiyoruz; ama korkarız ki bu da yeni bir katliam. Türkiye'nin her yerinden her gün yeni katliam haberleri alıyoruz. İnsanlık yavaş yavaş çürüyor. Yetkililer yasa çıkartmak için hala daha ne bekliyor? Bu katliamlar ne zaman bitecek? Devlet ne zaman müdahale edecek? Bu katliamlara 'dur' demenin tek yolu yasadır, yasa istiyoruz" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Köpek ölülerinin kamyonete konulması

-Hayvanseverlerin incelemesi

-Hayvanseverlerle röp.

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

