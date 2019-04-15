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Ankara'da çöp torbalarındaki köpeklerin açlıktan öldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Ankara'da çöp torbalarındaki köpeklerin açlıktan öldüğü iddiası Ankara'nın Çubuk ilçesinde önceki gün boş arazide telef olmuş halde bulunan bir kısmı çöp torbalarına konulan köpeklerle ilgili inceleme sürerken, hayvanların darbedilip, aç kalmaları sonucu öldüğü ileri sürüldü.

Ankara'da çöp torbalarındaki köpeklerin açlıktan öldüğü iddiası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde önceki gün boş arazide telef olmuş halde bulunan bir kısmı çöp torbalarına konulan köpeklerle ilgili inceleme sürerken, hayvanların darbedilip, aç kalmaları sonucu öldüğü ileri sürüldü.

Çubuk'ta Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yakınında geçen Cumartesi günü, bazıları çöp torbasına konulmuş 30 köpek ve 2 kedi ölüsü bulundu. Hayvan cesetleri, belediye ekipleri tarafından kamyonete yüklenerek götürüldü. Olay ilgili soruşturma başlatan Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çevrede oturan birçok kişinin de ifadesine başvuruldu. Telef olan köpeklerden 2'sinin cesedi, otopsi yapılmak üzere ilçedeki bir veterinere götürüldü. Köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için karaciğer ve midelerinden parça alınarak laboratuvara gönderildi.

'HAYVANLAR SOKAKTA KALSA AÇLIKTAN ÖLMEZDİ'
Hayvansever Aysun Eroğlu, ölen rottweiler cinsi köpeğin sahibi olduğunu ve 2017 yılında kendisinden alınarak barınağa konulduğunu söyledi. Köpeğin 2 hafta önce barınaktan çalındığını öğrendiğini anlatan Eroğlu, "Köpeği aramaya başladım ve geçen Cumartesi günü köpeğimin öldüğünü öğrendim. Bugün otopsi yapıldı, midesinden ve karaciğerinden parça alınıp ölüm nedeniyle ilgili inceleme yapılacaktı. Karaciğerinden parça alındı ancak midelerinin boş olduğu görüldü. Bu köpeklere ne olduğu inşallah en yakın zamanda belli olur. Orada bulunan köpeklerin hepsi aynı zamanda ölmemiş, ölüleri biriktirilmiş ve oraya bırakılmış. Hayvanlar sokakta kalmış olsa mutlaka bir şeyler yerlerdi ama bu hayvanların mideleri boş çıktı" dedi.

'KÖPEKLER DARP EDİLMİŞ, AÇ BIRAKILMIŞ'
Ölen pitbull cinsi köpeğin kendisine ait olduğunu ve 1 yıldır kayıp olduğunu belirten Demet Nar ise "İlanlar astık, 1 yıldır köpeği arıyorduk. Sonrasında fotoğraflarını gördük. Ve fotoğraftan teşhis ettiğimiz kadarıyla bizim köpeğimiz olduğunu anladık. Fotoğrafları incelediğimiz kadarıyla köpeğin darp edildiğini fark ettik. Arkadaşımızın köpeğine yapılan otopsi sonucuna göre de, köpeklerin açlıktan öldüğü belirlendi. Köpekler hem darp edilmiş hem de aç bırakılmış" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Demet Nar ile röp
-Aysun Eroğlu ile röp
Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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Ankara'da çöp torbalarındaki köpeklerin açlıktan öldüğü iddiasıAnkara'da çöp torbalarındaki köpeklerin açlıktan öldüğü iddiası
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