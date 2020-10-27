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Ankara’da Cumhuriyet Bayramı öncesi DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 10:35 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Terör Örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve 10 Kasım anma törenleri esnasında DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün tabanına, örgütün halen aktif olduğu mesajını vermek amacı ile eylem yapabileceğine yönelik istihbari değerlendirmeler doğrultusunda; iki grup tespit edildi. Zanlıların tamamı tespitlerin ardından düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Şüphelilerin saklanmış oldukları mekanlar içerisinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların örgütsel irtibatları, eylem ve faaliyetleri hakkında çok yönlü tahkikatın sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan zanlıların birinin DAEŞ terör örgütü içerisinde infazcı olarak yer aldığı, ikisinin ise silahlı olarak faaliyet gösterdiği ve çatışmalara katıldığı belirlendi.

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