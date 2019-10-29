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Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:13 | Son Güncelleme

Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk meclis binasına 'kortej yürüyüşü' düzenlendi.

Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk meclis binasına 'kortej yürüyüşü' düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen yürüyüş, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği'nin gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kortejin önünde gaziler yer alırken, lise öğrencileri de Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıdı. TSK Armoni Mızıkası, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'ndan oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortejde askerler, polisler ve özel harekat timleri yer aldı. Ellerinde Türk bayrakları ile töreni izleyenler vatandaşlar, askerleri alkışlayarak "En büyük asker bizim asker" sloganları attı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER

Töreni izleyen bazı vatandaşlar da askerlerin geçişi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu arada üst geçitten yürüyüşü izleyen öğrenciler de askerlerin üzerine çiçek atarak sevgi gösterisinde bulundu. Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortej yürüyüşü, ilk meclis önünde sona erdi.

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Gökhan CEYLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)

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