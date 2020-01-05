Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, biri 81 diğeri 89 yaşında olan 2 kişinin cüzdanlarının çalınmasının ardından çalışma başlattı.
Çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerini belirleyen polis, 4 kişilik grubu izleyerek, takibe aldı.
Yapılan takipte 4 kişinin, yaşlıların yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, 'Ceketin pislenmiş' diyerek, temizleme bahanesiyle cüzdanları çaldığı tespit edildi.
'Balçık' adı verilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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