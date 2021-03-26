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  4. Ankara’da DAEŞ terör örgütü üyesi 22 terörist yakalandı

Ankara’da DAEŞ terör örgütü üyesi 22 terörist yakalandı

26.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent’te terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22’si yakalanarak gözaltına alındı.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleri ile bağlantısı olan 26 teröristi tespit etti.

Başkent’te terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen 26 Irak uyruklu teröristin 22’si yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, terör örgütü DAEŞ’in çatışma bölgeleri ile bağlantısı olan 26 teröristi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri düzenledikleri operasyon ile Irak uyruklu olduğu öğrenilen 22 teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 teröristin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

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