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Ankara'da dağda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 00:29 | Son Güncelleme

Ekipler, 5 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde otomobillerinin kara saplanması sonucu mahsur kalan 7 kişi, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşildere Mahallesi'ndeki 1940 rakımlı İdris Dağı'na çıkan 7 kişi, araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Grubun durumu mahalle sakinlerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda belediye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Elmadağ Belediyesi ekipleri, 5 saatlik çalışmanın ardından gruba ulaştı. Ambulansta müdahale edilen 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seyitcemali Mahallesi Muhtarı İsmail Küçükdağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının kendisini arayarak, bazı kişilerin dağda mahsur kaldığını söylediğini belirtti.

Belediye görevlilerini aradığını ifade eden Küçükdağlı "Ekiplerle gittik. O sırada Büyükşehir Belediyesinin ekipleri de geldi. Kepçeyle yolları açarak yanlarına vardık. Arabaları karın içine saplanmıştı. 7 kişiyi de sağ salim kurtardık." dedi.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri de mahalle sakinlerini olumsuz hava şartlarından dolayı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
7 kişi AFAD idris dağı

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