Ankara'da darbe girişimi davası kararına ilk onama

TANJU ÖZKAYA/İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlerle ilgili Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince bir sanığın "ağırlaştırılmış müebbet", 7'sinin ise "müebbet hapisle" cezalandırılmasına ilişkin istinaf başvurusu karara bağlandı.

Ankara'da üst mahkeme tarafından onanan ilk darbe girişimi davası özelliği taşıyan bu karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince verildi.

AA muhabirinin ulaştığı kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünde hukuka aykırılığı bulunmadığı belirtildi.

Deliller ve yargılama aşamasında herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulanan kararda, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tanımına uyduğu ifade edildi.