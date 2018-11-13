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Ankara'da darbe girişimi davası kararına ilk onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 11:22 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlere ilişkin yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği mahkumiyet kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesince onandı - Ankara'da üst mahkeme tarafından onanan ilk darbe girişimi davası özelliği taşıyan karar, 20. Ceza Dairesince verildi

TANJU ÖZKAYA/İSMET KARAKAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlerine ilişkin yerel mahkemenin 8 sanık hakkında verdiği karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da Bando Okulları Komutanlığındaki eylemlerle ilgili Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince bir sanığın "ağırlaştırılmış müebbet", 7'sinin ise "müebbet hapisle" cezalandırılmasına ilişkin istinaf başvurusu karara bağlandı.

Ankara'da üst mahkeme tarafından onanan ilk darbe girişimi davası özelliği taşıyan bu karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesince verildi.

AA muhabirinin ulaştığı kararda, ilk dereceli mahkemenin verdiği hükmün usul ve esas yönünde hukuka aykırılığı bulunmadığı belirtildi.

Deliller ve yargılama aşamasında herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulanan kararda, eylemin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tanımına uyduğu ifade edildi.

Cezanın kanuni bağlamda uygulandığı, bu nedenle sanıkların istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği kaydedilen kararda, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinin mahkumiyet kararının yerinde olduğu vurgulandı.

Kararda, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

- Davanın geçmişi

İddianamede, sanık eski Bando Okulları Komutanlığı amiri Halil Birer'in darbe girişiminden bir gün önce eğitim atışı yapılacağı gerekçesiyle 2 bin piyade tüfeği mermisini karargaha getirdiği ifade edilmişti.

Darbe girişimi sırasında okula çağırdığı sanıkların tam teçhizatlı olmaları talimatını veren Birer'in ayrıca intikal için araçların hazır edilmesi emrini verdiği belirtilmişti.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince 29 Mart'ta karar bağlanan dava kapsamında, sanıklardan Birer'e ağırlaştırılmış müebbet, Erhan Dokur, Fatih Saban, Gökay Akar, Hakan Ortancıl, Hamza Göçer, Hüseyin Yüksel ve Mahmut Konuk'a ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Sanıklar İlker Atılgan Coşkun, Mesut Oran, Abdullah Musalli, Erkan Başer, Murat Karakuş ve Ali İhsan Sayar'ın dosyasının da ayrılması kararlaştırılmıştı.

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