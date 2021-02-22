HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da DEAŞ ile bağlantısı olan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı

Ankara’da DEAŞ ile bağlantısı olan 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı

22.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent’te terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 21 şahıstan 14’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Başkent’te terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 21 şahıstan 14’ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.
Ankara İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları, haklarında istihbari bilgiler bulunan 21 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Firari 7 şahsın ise yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adam dehşeti yaşadıFren yerine gaza bastı! Yaşlı adam dehşeti yaşadı
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Survivor'da ünlü isme eleme şoku! Konseyde sürpriz sonuç

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Salgının bitiş tarihiyle ilgili DSÖ'den flaş açıklama

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

Bilim insanlarından yeni salgın riski uyarısı

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

ABD, İsviçre üzerinden İran ile iletişime geçti

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Erman Toroğlu'ndan maç sonu olay sözler!

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

Eşinin boşanma davası açtığını öğrenen koca donmak üzereyken bulundu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Polisi görünce, kız arkadaşını araçta bırakıp dağa kaçtı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

T.C. kimlik numaranızı nasıl ezberliyorsunuz?

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Süt banyosu ve dönerle dansın ardından skandal bir görüntü daha!

Diğer Haberler

1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen cezayı iptal ettirdi

1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen cezayı iptal ettirdi

Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adam dehşeti yaşadı

Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adam dehşeti yaşadı

Prof. Dr. Ercan Aksoy'dan Doğu Anadolu fay hattı uyarısı: Suskunluk döneminden aktif döneme geçti

'Zaman aralığını bilmiyoruz' dedi ve uyardı: Suskunluk döneminden aktif döneme geçti

Süper Loto sonuçları belli oldu! 21 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 21 Şubat 2021

İkramiye 13 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

İstanbul'da koronavirüs vaka sayısındaki düşüş umutlandırdı! İstanbul'da kısıtlamalar kalkacak mı?

İstanbul'da kısıtlamalar kalkacak mı? Baharın habercisi...

Son Dakika: Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.