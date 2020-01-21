HABER
  4. Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı

Ankara'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:27 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'sinin, çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarına göndermek üzere alıcı-verici elektrik devresi temin ettikleri, diğer şüphelinin ise bir dergide faaliyet gösterdiği belirlendi

Ankara'da terörle mücadele polislerince düzenlenen operasyonlarda DEAŞ mensubu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu 2 kişinin çatışma bölgelerindeki DEAŞ mensuplarına göndermek üzere alıcı-verici elektrik devresi temin ettikleri bilgisine ulaştı.

Harekete geçen TEM ekipleri, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Ankara TEM ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi bir şüphelinin bir dergide faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm''Abdulkerim Çevik'i terörist olduğu için öldürdüm'
İtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeliİtfaiyenin saniyelerle yarışına gelişi güzel park engeli
Karaman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördüKaraman'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu; 2 araç hasar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü DEAŞ Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Gassal Hamza Özken: Bu mesleği herkes yapamaz

Yapılması zor mesleklerden biri: Cesaret, güç ve kuvvet istiyor

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

Ekipler şüphe üzerine harekete geçti! Hepsi ele geçirildi

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

İzmir'de feci kaza! Hamile eşinin yanından ayrılmadı

Isparta’da 44 yaşındaki adam evde ölü olarak bulundu

44 yaşındaki adamın sır ölümü!

Öz kızını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Babadan mahkemede şaşkına çeviren ifade

Kızını parçalara ayırdığını itiraf etmişti! Mahkemede şaşkına çeviren ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.