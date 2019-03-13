HABER

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 07:02 | Son Güncelleme

Yurtdışında DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı - Zanlıların DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, Türkiye'de örgüte müzahir olan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi

Yurtdışında DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü adına Suriye ile Irak'ta faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takibe alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, zanlıların tamamını gözaltına aldı.

Zanlıların DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, Türkiye'de örgüte müzahir olan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi.

Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Bahçelievler'de apartman dairesinde yangın: 2 yaralıBahçelievler'de apartman dairesinde yangın: 2 yaralı
Deniz ulaşımına fırtına engeliDeniz ulaşımına fırtına engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara'da DEAŞ operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Brexit anlaşmasını yine reddedildi

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Ronaldo Devler Ligi’nde tarih yazdı!

Ronaldo Devler Ligi’nde tarih yazdı!

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Hatay'da büyük panik! Tüm binayı sardı

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

Yurda giriş yapınca polis düğmeye bastı!

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu

Deniz ulaşımına fırtına engeli! İDO ve BUDO seferlerinde iptaller var

Deniz ulaşımına fırtına engeli

Başkent'te silah sesleri! GBT kontrolünden kaçan şüpheliler, bekçilere ateş açtı

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

İstanbul'da feci kaza! Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı

Lüks araç kimyasal madde yüklü araca çarptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.