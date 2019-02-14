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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 22:06 | Son Güncelleme

ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 7 DEAŞ mensubu, 1 HTŞ mensubu olmak üzere 8 kişi yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Ankara genelinde terör örgütleri mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Irak ve Suriye'de terör faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Adres ve kimlik tespitlerini yapan ekipler, sabah saat 06.30'da yapılan operasyonda DEAŞ mensubu 7 Irak uyruklu şahıs ile HTŞ terör örgütüne mensup Suriye uyruklu 1 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahısların sorgulanmasına devam ediliyor.

Görüntü dökümü:

- Gözaltına alınan şahıslardan görüntü

Haber: Caner Ünver-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

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