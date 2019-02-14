HABER

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 23:25 | Son Güncelleme

ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi.

Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelen terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada, 7 DEAŞ ve 1 HTŞ mensubu olmak üzere 8 kişi yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince Ankara genelinde terör örgütleri mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Irak ve Suriye'de terör faaliyetlerinde bulunan 8 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği tespit edildi. Adres ve kimlik tespitlerini yapan ekipler, sabah saat 06.30'da yapılan operasyonda 7 Irak uyruklu DEAŞ mensubu ile HTŞ terör örgütüne mensup Suriye uyruklu 1 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgulanmasına devam ediliyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
Edremit'te zincirleme kaza: 5 yaralıEdremit'te zincirleme kaza: 5 yaralı
Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı (3)Boşandığı kadını öldüren şüpheli, ormanda yakalandı (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.