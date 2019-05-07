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Ankara'da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:30 | Son Güncelleme

Ankara'da, polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 20'si, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da, polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 20'si, sınır dışı edilmek üzere göç idaresine teslim edildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına Suriye ve Irak'ta faaliyetlerde bulunup, illegal yollarla Türkiye'ye gelen kişilere yönelik çalışma başlattı. 1 Mayıs öncesi Ankara'da örgütsel irtibat kurabilecekleri ve elaman temini alanında faaliyet yürütebilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 7'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 22 şüpheli, 29 Nisan'da şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sorguya alınan şüphelilerden Suriye uyruklu A.M., DEAŞ terör örgütüne 2015 yılında katıldığını, Suriye'de örgüt adına silahlı çatışmalara katıldığını söyledi. Yapılan dijital incelemelerde A.M. ve gözaltında bulunan A.E.'nin silahlı ve hücum yelekli fotoğraflarına ulaşıldı. Şüphelilerden 20'si, suç unsuru tespit edilemediği için sınır dışı işlemleri için göç idaresine teslim edilirken, A.M. ile A.E. adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-

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